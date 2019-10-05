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büyükelçilik hesabından skandal! 'cü firari 'ın paylaşımını beğendiler

ABD büyükelçilik hesabından skandal! FETÖ'cü firari Ergun Babahan'ın paylaşımını beğendiler

05.10.2019, 21:45

büyükelçilik hesabı sırtını terör örgütü 'ye yaslayan Bugün Gazetesi eski yazarı firari 'cü 'ın ile ilgili attığı skandal tweeti beğendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanı Ergun Babahan 20 Temmuz 2016 Cumartesi günü Bodrum'dan gemiyle yurt dışına kaçmıştı.

ABD BÜYÜKELÇİLİK HESABINDAN BÜYÜK SKANDAL!

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi.

FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.

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