ABD büyükelçilik hesabı sırtını terör örgütü FETÖ'ye yaslayan Bugün Gazetesi eski yazarı firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili attığı skandal tweeti beğendi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanı Ergun Babahan 20 Temmuz 2016 Cumartesi günü Bodrum'dan gemiyle yurt dışına kaçmıştı.
ABD BÜYÜKELÇİLİK HESABINDAN BÜYÜK SKANDAL!
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi.
FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.
ABD büyükelçilik hesabından skandal! FETÖ'cü firari Ergun Babahan'ın paylaşımını beğendiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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