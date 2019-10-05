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AK Partili Dağ’dan manidar tepki

AK Partili Dağ’dan manidar tepki
Giriş Tarihi: 5.10.2019

İzmir Karaburun'da bir okul müdürünün yaptığı paylaşım nedeniyle açığa alınmasının ardından müdüre tepki gösteren isimler arasında yer alan Genel Başkan Yardımcısı ve 'dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi

İzmir Karaburun'da bir okul müdürünün yaptığı paylaşım nedeniyle açığa alınmasının ardından müdüre tepki gösteren isimler arasında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyada, cenaze ve ölümle ilgili ayetlerle dalga geçen ifadelerin kullanıldığı bir görsele yer veren Dağ, "İnsanları kıyafetleri üzerinden değerlendirip yargılamak ve inançlarla dalga geçmek aynı ahlaki yoksunluğun göstergesidir. Hiçbir kurum bunlara müsamaha göstermemelidir" ifadelerini kullandı.

Dağ'ın hakkında gerekenin yapılmasını istediği ismin ise Büyükşehir kadrosunda Karaburun'da Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda görev yapan Ulvi Atalay Erkol olduğu ortaya çıktı.

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