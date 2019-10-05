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Başkan Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı

05.10.2019, 13:31

Başkan , eski başbakan yardımcısı ve 'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından "Anlaşıldı" notuyla paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış konuşması ardından salondan çıkarken partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla İnstagram hesabından paylaştı.

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