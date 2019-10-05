Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan asker Gürbüz'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.
AA
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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