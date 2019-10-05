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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

05.10.2019, 20:14 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019,20:57

Cumhurbaşkanı , 'da meydana gelen sonucu şehit olan 'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan asker Gürbüz'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.

AA

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