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Başkan Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası sınırda hareketlilik

Başkan Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası sınırda hareketlilik

05.10.2019, 14:09 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019,15:45

() unsurları, ’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Aynel Arap'a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi.

Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.



Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerinde sürüdüğü öğrenildi.

Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Hazırlıklar tamam talimatlar verildi!

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