‘CHP liderine yargı yolu açıldı’

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHPHDP işbirliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı. CHP'nin şu anda takip ettiği siyasetin Türk milletinin tarihsel haklarıyla temelden çatıştığını belirten Bahçeli, "Kılıçdaroğlu için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHPHDP işbirliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı. CHP'nin şu anda takip ettiği siyasetin Türk milletinin tarihsel haklarıyla temelden çatıştığını belirten Bahçeli, "Kılıçdaroğlu için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır" dedi.



KOMİSYON KURULDU



MHP lideri, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu'nun yer aldığı bir komisyon kurulduğunu da duyurdu. Türkiye'nin içi boş tartışmalarla meşgul edildiğini belirten Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmıştır. CHP'nin PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halidir. CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin sözleri suç teşkil etmektedir. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır."