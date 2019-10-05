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’dan Pamuk ve Paşa’lı mesaj

Emine Erdoğan’dan Pamuk ve Paşa’lı mesaj
Giriş Tarihi: 5.10.2019

Başkan Erdoğan'ın eşi , 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter'dan eşiyle kendisine hediye edilen Pamuk adlı Ankara kedisini severken fotoğrafı paylaşarak şöyle dedi:

"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Hayvan Hakları Yasasının bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, #4EkimHayvanları- KorumaGünü'nü kutluyorum."

PAŞA'YI DA UNUTMADI

Emine Erdoğan, instagram hesabından ise Paşa adlı köpeğin fotoğraflarını paylaştı ve "Külliye'nin bahçesini daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşına gelen dostumuz Paşa'yı da bu anlamlı günde unutmadık" ifadelerini kullandı.

HASAN AY

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