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Emine kurbanı

Emine kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 5.10.2019

Öğretmen olmak için bu yıl ’ne kayıt yaptıran , karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu öldü

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Önceki akşam bir otomobilin çarptığı Emine Erdurdu, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okul arkadaşları Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören Erdurdu'nun ölümünün ardından yasa boğuldu. Ambulans gelene kadar arkadaşlarının başından bir an olsun ayrılmayan gençler, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Abdullah Bayram (51) idaresindeki otomobil, önceki akşam Erenler Camisi önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversite öğrencisine çarptı. Kazada ağır yaralanan Emine Erdurdu, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

NAİL ÖZBAY

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