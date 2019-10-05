Eskileri susturma operasyonu

Bayraklı’da eski başkan Hasan Karabağ ve Çiğli’de eski başkan Hasan Arslan’ın disipline sevk edilmesinin ardından şimdi de Menemen’in eski başkanı Tahir Şahin disiplinlik oldu. Şahin hakkında hazırlanan dosyanın MYK’ya sevk edildiği öğrenildi

CHP İzmir'de iç savaş bitmiyor. Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin, Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Hasan Karabağ ve Çiğli Belediyesi eski Başkanı Hasan Arslan bu iç savaş sonucu disiplinlik oldu. Mevcut Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yle ters düşen Arslan hakkındaki dosya Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından İl Başkanlığı'na teslim edilirken, yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Karabağ'ın dosyası da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmemesinin kararlaştırılması için Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) gönderilmişti. Şimdi de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'la çekişme içinde olan Şahin'in dosyası aynı gerekçe ile MYK'ya gönderildi



PARSEL PARSEL SATACAKLAR' DEMİŞTİ



Hasan Karabağ, 31 Mart yerel seçimleri öncesi halka hitap ettiği bir konuşmada, "İzmir ve Bayraklı'ya sahip çıkın, yoksa bu kenti parsel parsel satacaklar" diye uyarıda bulundu. Bunun üzerine geçtiğimiz haftalarda Karabağ için disiplin süreci başlatıldı. İl Yönetim Kurulu, Karabağ'la ilgili dosyayı MYK'ya sevk etti, ancak MYK dosyayı İl'e geri gönderdi.



İFADE VERMEYE GELMEDİ



Disiplin suçu ile ilgili il yöneticilerinden oluşan disiplin komisyonu tarafından ifadeye çağrılan Karabağ'ın, savunma yapmamasının ardından dosya tekrar il yönetiminde masaya yatırılmış ve komisyondan geldiği şekliyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı alındı. İl Disiplin Kurulu ise Karabağ'ı ifadeye çağırdı. Ancak Karabağ ifade vermeye gelmedi. Bunun üzerine kurul, geçtiğimiz günlerde oy birliğiyle Karabağ'ın dosyasına ilişkin 'yetkisizlik' kararı alarak dosyanın Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) gönderilmesini kararlaştırıldı. Karabağ'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilip edilmeyeceğine MYK karar verecek.



ÇİĞLİ'DE KRİZ YAŞANIYOR



Çiğli'de mevcut Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yle ters düşen eski Belediye Başkanı Hasan Arslan hakkında da İlçe Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle dosya hazırlarken, dosya geçtiğimiz günlerde il başkanlığına teslim edildi. Disiplin dosyası hazırlanan isimler arasında Arslan dışında, Çiğli eski İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, Çiğli Gençlik Kolları eski Başkanı Baransel Güler de yer aldı. 3 eski başkanın geçtiğimiz süreçte partiye zarar veren açıklamalar yaptıkları ve Utku Gümrükçü'ye hakaret ettikleri iddisıyla haklarında disiplin dosyası hazırlandığı kaydedildi

ŞAHİN'İN DOSYASI MYK'DA GÖRÜŞÜLECEK



Menemen'de kendisi yerine aday gösterilen Serdar Aksoy'la çekişen Tahir Şahin de disiplinlik oldu. CHP Menemen İlçe Danışma Kurulu toplantısında Aksoy tarafından eski başkan Tahir Şahin'in gazetelere yaptığı açıklamalardan bazı kısımlar okunarak yaşananlar hatırlatılmıştı.



Başkan Serdar Aksoy, yapılanın partiye ihanet olduğunu ve cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak Şahin'in partiden ihraç edilmesini talep etmişti. Bu çıkışın ardından İlçe Başkanlığı harekete geçerek Şahin hakkında hazırlanan disiplin dosyasını il başkanlığına gönderdi. Şahin, CHP İzmir İl Yönetimi tarafından kurulan komisyona yaklaşık bir buçuk saat ifade verdi. Kurul önceki günkü toplantısında Şahin'in disiplin dosyasını MYK'ya gönderildi.

ERHAN GÜLENÇ