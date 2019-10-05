Firari FETÖ tetikçisi Tuna Bekleviç’ten skandal Volkswagen paylaşımı

Firari FETÖ tetikçisi Tuna Bekleviç’ten skandal bir paylaşım geldi. Volkswagen’in Türkiye’ye yaptığı yatırımı eleştiren FETÖ’cü Tuna Bekleviç’e sosyal medyadan tepki yağdı. Tuna Bekleviç FETÖ’cü Can Dündar, Enes Kanter ve Hakan Şükür ile birlikte yaptığı paylaşımlar da büyük tepki toplamıştı. Her fırsatta yurtdışındaki hainlerle birlikte poz veren Tuna Bekleviç hakkında tutuklama kararı bulunuyor.