Firari FETÖ tetikçisi Tuna Bekleviç’ten skandal bir paylaşım geldi. Volkswagen’in Türkiye’ye yaptığı yatırımı eleştiren FETÖ’cü Tuna Bekleviç’e sosyal medyadan tepki yağdı. Tuna Bekleviç FETÖ’cü Can Dündar, Enes Kanter ve Hakan Şükür ile birlikte yaptığı paylaşımlar da büyük tepki toplamıştı. Her fırsatta yurtdışındaki hainlerle birlikte poz veren Tuna Bekleviç hakkında tutuklama kararı bulunuyor.
FETÖ'nün firari tetikçilerinden olan Tuna Bekleviç, Türkiye aleyhinde skandal bir paylaşımda bulundu. Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımı eleştiren FETÖ'cü Bekleviç, dev yatırımı zamansız ve yersiz olarak değerlendirdi.
Her fırsatta Türkiye aleyhine kara propaganda yapan FETÖ tetikçisine ise tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş FETÖ'cü Bekleviç'e sert tepki gösterdi.
İşte Bekleviç'in skandal paylaşımı ve o paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:
Firari FETÖ tetikçisi Tuna Bekleviç’ten skandal Volkswagen paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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