  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Gara'da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin kimlikleri belli oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen 6 'lı teröristin kimlikleri belli oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin kimlikleri belli oldu

05.10.2019, 17:07 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019,17:20

'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 6 'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getiriline 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi" denildi.

Bakanlık bu bilgiyi, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek" notuyla paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gara'da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin kimlikleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN