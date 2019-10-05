Kongre heyecanı yükseliyor

Kongre takviminin açıklandığı CHP’nin Denizli örgütü de oldukça hareketli. Çok çekişmeli geçmesi beklenen il ve ilçe kongrelerinde tansiyonun da yüksek olacağı konuşuluyor

HÜSEYİN ÇALIŞKAN/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (18)

CHP'de ülke genelinde 8 Kasım 2019 tarihinde mahalle delege seçimleri, 14 Aralık 2019-27 Şubat 2020 tarihleri arasında ise ilçe kongreleri yapılacak. İl Kongreleri ise 2 Ocak 2020-3 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak. Kongre öncesi Denizli'de de tansiyon giderek yükseliyor. İl ve ilçe kongrelerinin CHP Denizli'nin son yıllarda yaşadığı en çekişmeli kongreler olacağı dile getiriliyor. Delege seçimleriyle birlikte il ve ilçe başkanlıkları ve yönetimleri için adaylar da birer birer ortaya çıkmaya başladı. Mevcut İl Başkanı Mahir Akbaba'nın yeniden göreve talip olacağı belirtiliyor. İl Başkan adaylığı için iki isim daha geçiyor. CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker ve CHP Merkezefendi eski İlçe Başkanı Sedat Demirci'nin de yarışa katılabileceği kulislerde dillendiriliyor. CHP'li vekiller Gülizar Biçer Karaca ile Teoman Sancar'ın il başkanlığı konusunda nasıl bir tavır takınacakları da kulislerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.



MERKEZEFENDİ VE PAMUKKALE



Kentte en çekişmeli geçmesi beklenen ilçe kongrelerinin ise Merkezefendi ve Pamukkale'de olacağı kaydediliyor. Bu ilçeler için şu sıralar oldukça fazla isim kulislerde dillendiriliyor. Merkezefendi'de Ali Ocak, Pamukkale'de ise Hasan Alkan ismi adaylık için ön plana çıkıyor. CHP'nin mevcut Pamukkale İlçe Başkanı Osman Tabu'nun yeniden aday olmayacağı yolunda iddialar konuşulurken, Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker'in ise İl Başkanlığı için hazırlandığı iddia ediliyor.



DEMİR VE DEMİRAY'IN TAVRI MERAK KONUSU



CHP'nin il yönetimlerinde daha önce görev yapan isimler de çeşitli etkinliklerde sık sık boy gösteriyor. Baro eski Başkanı, Denizli CHP Milletvekili ve eski dönem İl Başkan Adayı Adil Demir ile İl Yöneticisi CHP'li İşadamı Zekayi Demiray'ın siyasi ağırlıkları nedeniyle seçimlerde kimlere destek olacakları kulislerde merak edilen konular arasında yer alıyor.

YARIN: MUĞLA