Ömer Çelik'ten Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yargı reformuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Çelik," Vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan bir takım düzenlemeler hayata geçecek." dedi.

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'ndan açıklamalarda bulunan Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:.

"Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak

Terörle mücadele süreci pekiştirilecek. Terör kaynağında kurutulacak.

Meclis'te görüşmeleri devam eden yargı paketinin uzlaşma ile geçmesini arzu ediyoruz.

Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili düzenlemeler var.

Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.

Kamp toplantısında göç konusunu tartıştık. Deprem konusunda alt yapı çalışmaları gözden geçirildi.