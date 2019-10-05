Suriye’de kirli pazarlık!

Terör örgütü PKK/ PYD-YPG'nin Suriye'deki hapishanelerdeki DEAŞ'lı teröristleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile savaşmak şartıyla serbest bıraktıkları ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/ PYD-YPG'nin Suriye'deki hapishanelerdeki DEAŞ'lı teröristleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile savaşmak şartıyla serbest bıraktıkları ortaya çıktı. Daha önce PKK ile aynı kodlara sahip Amerikan silahlarını kullandıkları ortaya çıkan terör örgütü DEAŞ'lılar Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor'daki hapishanelerden teker teker serbest bırakılıyor. Deyrizor sorumlusu olan Ahmet Khabil'in PYD saflarına katıldığı ortaya çıkarken, kentdeki DEAŞ'lılara "ailelerinizi öldürmemizi istemiyorsanız, Türkiye'ye karşı savaşacaksınız" şartı konulduğu ortaya çıktı. DEAŞ'lı militanlara tank ve Atak helikopterlerini vurması için omuzdan atılan ABD yapımı Javelin füzeleri ile eğitim verildiği öğrenildi. Bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirten aHaber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, PYD'lilerin Tel Abyad sınırına eli daha az titrediği için özellikle kadın keskin nişancılar yerleştirildiğini söyledi.

FATİH ŞENDİL