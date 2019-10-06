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maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

ABD maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

06.10.2019, 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019,14:46

Büyükelçiliği'nin firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli hakkındaki paylaşımını beğenmesi büyük tepkiye yol açtı. , ABD Maslahatgüzarını çağırdı.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya beğenisi hakkında izahatta bulunulması istendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği'nin, resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı'na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti.

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