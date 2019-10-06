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'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Aydın'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

06.10.2019, 17:03

'da hesapları üzerinden terör örgütü 'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.T, V.K, Ç.T, O.Ö, Ş.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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