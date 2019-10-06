Aydın'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.T, V.K, Ç.T, O.Ö, Ş.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor..
Aydın'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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