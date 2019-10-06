Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümüyle ilgili kutlama mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un 96'ncı kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, konuyla ilgili olarak Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.