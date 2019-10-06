Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen kampının kapanış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında "Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Trump Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsak yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal eder. Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.Sizlerden attığınız her adımı bilinçle ölçüp tartmanızı istiyorum. Hep söyledim. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

AK PARTİ'YE SALDIRANLARIN GAYESİ

AK Parti'ye saldıranların gayesi temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur: AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlüdür.

Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 50+1 AÇIKLAMASI

Bu millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onayladı. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki; dağdakilerle omuz omuza gezersin sonra seçim kazandık dersin.

MUHATAP ALMADIK, ALMAYACAĞIZ

İstanbul ve Ankara'da belediye meclislerini AK Parti açık ara yönetiyor. Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olan bşr dönemden geçiyor. Saldırılar milletimizi yıkamadı ama yordu. Ne vesayetçilere ne de terör örgütlerine eyvallah etmedik. Birileri süreki yalanları ile bu iklimi zehirlemeye çalışsa da kendilerini mecbur kalmadıkça muhatap almadık, almayacağız.

AK Parti milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu ülkeye en büyük hizmetleri AK Parti getirmişti.

ERDOĞAN'DAN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Birileri çıkmış televizyonlarda neymiş 'Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ilgisi yokmuş' diyorlar. Bunlar geçmişi okumaktan aciz insanlar. Bunlara da televizyonda bu imkanı veriyorlar. Bir kere sayın Obama döneminde nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım.

Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Trump Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil.