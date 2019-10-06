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: 'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır

Cevad Zarif: Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır

06.10.2019, 14:49

'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü /, ve Özgür Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası karşı harekete geçti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Muhammed , Türkiye'nin güvenliğinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirterek, ABD'nin Suriye Kürtlerinden oluşan bir grubu emelleri için kullanmak istediğini söyledi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere İran Meclisi'ne giden Zarif, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna ilişkin, "Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır." diyen Zarif, şunları ifade etti:

"Amerikalılar, Suriye Kürtlerinden oluşan bir grubu kötü emelleri için kullanmak istiyor ve onlardan bir piyade alayı oluşturmayı hedefliyor. Bu, küçük bir gruptur ve kesinlikle Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz de bu yaklaşıma muhaliftir. Irak Bölgesel Yönetimi'nin yetkilileri de bu siyaseti tasvip etmiyor."

Hiç kimsenin kendi topraklarının başkalarına saldırı için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini dile getiren Zarif, "Bölge güvenliği, ülkelerin toprak bütünlüğü ile egemenliğine saygı göstermek ve başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere tüm sakinlerinin hukukuna riayet etmekle gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Bölgede askeri çözümlerden yana olmadıklarını belirten Zarif, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sorunu, Irak Kürdistan Bölgesi, Suriye hükümeti ve Suriyeli Kürt grupları ile iş birliği yaparak, Suriye ve Türkiye'nin de askeri koordinasyonuyla, Kürtlerin, Arapların ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki diğer sakinlerin zarar görmeyeceği şekilde çözmek için çaba gösteriyoruz."

Zarif, ABD'nin talebi üzerine Avustralya'da tutuklu bulunan 3 İranlının serbest bırakıldığını ve ikisinin ülkeye döndüğünü ancak birinin dönüşüne izin verilmediğini söyledi.

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