Evlat nöbetindeki aile sayısı 53'e yükseldi! "Oğlum dönecek asker olcak!"

Diyarbakı'da çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin evlat nöbeti devam edyor. Nöbetin 33. gününde çocuklarından haber alamayan aile sayısı 53'e yükseldi. Annelerden Ayşegül Biçer, “Bir Kürt olarak Kürdistan’ı kesinlikle kabul etmiyorum. Allah’ın izniyle oğlum da geri dönecek Türk askeri olacak” dedi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri nöbetleri 33'üncü günde de devam etti. 33'üncü günde 2 aile daha oturma eylemine katıldı. İki yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mesut Yıldırım için Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım ve kızları Sümeyye Yenilmez 4 yıl önce dağa kaçırılan anne Süheyla Yenilmez ve baba Maşallah Yenilmez Muş'tan gelerek eyleme katıldı.

ÇOCUĞUMU ÖZLÜYORUM

Oğlu Mesut Yıldırım için eyleme katılan Menfiye Yıldırım, HDP aracılığıyla oğlunun kandırılıp, dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlunun çalışmak için geldiği Diyarbakır'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Yıldırım, "Televizyondan annelerin burada oturduğunu gördüm. Ben de gelmek istedim. Çocuğum 2 sene önce gitti. Buraya çalışmaya gelmişti, evimize ekmek getiriyordu. HDP il binasına kaç defa geldim. Hiçbir sonuç alamadım. Dağa çıktığını öğrendim. Babası da hasta. Çocuğumun getirilmesini istiyorum. Çocuğumu özlüyorum. Oğlum gel seni çok özledik, seni bekliyoruz" diye konuştu.

HDP, İNSANLARI KANDIRMAYI BIRAKSIN

HDP'nin çocukları kandırarak dağa göndermekten vazgeçmesini isteyen anne Yıldırım, şöyle devam etti: "Kim istemez ki oğlu gelsin. Oğlumun gelmesini istiyorum. Onları kandırıp, götürüyorlar. Bu gençleri öldürtüyorlar, ölmelerini istemiyoruz. Eve gelmelerini istiyoruz. Pişman olup dönseler ceza da yemeyecekler. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. HDP, insanları kandırmayı bıraksın. İnsanları kandırıp, dağa göndermesinler. Gençlerimize yazıktır. Gönderildikleri yol, ölüm yoludur, Allah yolu değil. Çocuklarımızı HDP götürüyor, başka kim götürecek. Oğlum HDP binasına gelmiş, onu kandırıp, dağa götürmüşler. Kim götürmüşse oğlumu onlardan istiyorum."



UMUDUMUZU KIRAMAZLAR

Oturma eylemini ilk başlatan ailelerden olan Biçer ailesi de 11 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa için günlerdir HDP önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Her sabah umutla HDP önüne geldiklerini söyleyen anne Ayşegül Biçer, "Biz buraya oturduğumuzda 'ya zafer ya ölüm diye oturmuştuk, evlatlarımız gelene kadar kalkmayacağız" dedi. Oturma eyleminde çocuklarına kavuşmanın yanı sıra HDP'nin Kürtlerin üstünde oynadığı oyuna son vermeyi amaçladıklarını belirten Ayşegül Biçer, şöyle devam etti: "Biz, anneler olarak aklımız başımıza geldi. Yeter artık. HDP'nin Kürtler üstünde oynadığı bu oyuna bir son vermeye geldik. Bir Kürt olarak Kürdistanı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum, sancağım yukarıda dalgalanıyorsa, altında yaşıyorsam ona ihanet etmeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlum da geri dönecek Türk askeri olacak. Ben onlara evladımı bırakmam."

HDP'DEN KIZIMI GERİ İSTİYORUM

Kızlarının 4 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne Süheyla Yenilmez ve baba Maşallah Yenilmez, çocukları Sümeyye Yenilmez'e kavuşmak için Muş'tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine başladı. Anne Süheyla Yenilmez yaptığı açıklamada, kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütüne götürüldüğünü belirterek, kızının geri getirilmesini istediklerini söyledi. Kızının Bitlis'te 2017'te üniversite ikinci sınıfta okurken kandırılarak kaçırıldığını ifade eden anne Yenilmez, "Kızıma iki gün ulaşamadık. Sonra araştırdık, öğrendik ki dağa kaçırmışlar. Kızım okulunu çok seviyordu, okumak istiyordu. Kandırarak kaçırdılar. Kızımdan hiçbir haber alamadık. Kızımın gelmesini istiyorum. Devlet ona ceza vermiyor. Gelsin okulunu okusun. Diğer anne ve babalar da gelsin burada otursun çocuklarını istesinler" dedi.



KAFASINI YIKAYIP, GÖTÜRÜYORLAR

Baba Maşallah Yenilmez de kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini belirterek, "Eve gelsin yazıktır. O kadar çaba gösterdim. Türk adaletine teslim olsun. Ben baba olarak ona sesleniyorum; yüreğim yanıyor. HDP'den kızımı istiyorum. Sebep onlardır, kızımı getirecekler" diye konuştu.

Aydın ve sanatçıların seyirci kalmaları kabul edilemez

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

DUYARSIZ KALINAMAZ

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yenişehirlioğlu, "Türkiye'deki aydınların ve sanatçıların buna seyirci kalmaları, kayıtsız ve duyarsız olmaları kabul edilebilir bir şey değil. Baba, torun sahibi bir dede olarak annelerin sesine, çığlığına duyarsız kalmamız mümkün değil. Gelişimin başka hiçbir sebebi yok. Bir hukukçu, aktör, yazar ve ülkenin bir evladı olarak bu yaraya benim sessiz kalmam zaten mümkün değildi. Geliş sebebim sadece psikolojik destek vermek, onların yanında olmak" diye konuştu.

ZİYARETLER SÜRDÜ

Öte yandan Türkiye Aile Meclisi Genel Koordinatörü Adem Çevik, Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, KADEM Diyarbakır İl Temsilcisi Özlem Vuran ile Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki'nin de yer aldığı çok sayıda kişi de annelere destek ziyaretinde bulundu.