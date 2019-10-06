Irak’ta protestolar dinmiyor

Irak'ta 5 gündür devam eden hükumet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yaklaştığı açıklandı. Irak İnsan Hakları Komiserliği'ne bağlı Kriz Masası, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiğini, yaralıların da 3 bin 987 kişiye ulaştığını belirtti

Irak'ta 5 gündür devam eden hükumet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yaklaştığı açıklandı. Irak İnsan Hakları Komiserliği'ne bağlı Kriz Masası, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiğini, yaralıların da 3 bin 987 kişiye ulaştığını belirterek, olaylarda gözaltına alınan 567 kişiden 355'inin serbest bırakıldığını aktardı. Önceki gün başkent Bağdat'taki protestocular ve güvenlik güçlerini hedef alan keskin nişancıyla ilgili açıklama yapan Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Celil Rubai, "Gösterilerin bulunduğu bölgede bir yüksek binada bulunan ve göstericilerle güvenlik güçlerini hedef alan keskin nişancının yerini tespit etmemize rağmen olay yerinden kaçarak kayıplara karışmayı başardı" dedi. Bağdat'tan sonra şiddetli protesto gösterilerinin yaşandığı diğer illerde de sokağa çıkma yasağı ilan edilmeye başlandı.



ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI



ESKI Irak Başbakanı Haydar elİbadi, ülkedeki gerginlikler nedeniyle erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. İbadi, Başbakan Adil Abdulmehdi yönetimindeki hükümete istifa etmesi çağrısı yaptı. Çatışmalar için dünyanın dört bir yanından da taraflara itidal ve sağduyu çağrıları yapıldı. Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Irak Hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz" denildi.