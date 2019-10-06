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Oturma eylemi yapan " anneleri"nden 'lilere tepki

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

06.10.2019, 16:26

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de il binası önüne gelen annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor. Eyleme katılan anneler, il binasına giren HDP'lilere tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri", partililere tepki gösterdi. HDP il binası önüne 3 Eylül'de gelen Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemi devam ediyor.



Oturma eyleminde yer alan anneler, il binasına giren HDP'lilere, "Evlat katilleri" diye bağırdı. Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya evladını istediğini belirterek, parti binasına girmeye çalıştı. Yaşanan arbede 2 anne sinir krizi geçirdi. Eyleme katılan Salih Gökçe, "Oğlum Kürt, sen Kürt, oğlumu dağa götürüyorsun. Yeter çektiğimiz bu zulüm. Bir oğlum askerde, Allah korusun iki oğlum da birbirini öldürecek." dedi.

Gökçe, çocuğunu istediğini dile getirdi.

AA

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