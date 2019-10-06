Suriye sınırına askeri sevkiyat

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik harekat öncesinde Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor. Sınırdaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi.



Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.