Yüzümüze gülenlere söylüyoruz: Artık söz bitti

Başkan Erdoğan AK Parti İstişare Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Güvenli bölge konusunda sert konuşan Erdoğan, “Devriyelerin hikaye olduğunu gördük. Yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti” ifadelerini kullandı

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Türkiye ve bölge gündemini değerlendiren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güvenli bölge politikası ve son dönemde sınırlarda yaşananlara da değindi. Güvenli bölge politikasının Suriye halkının evlerine dönüşü konusundaki en makul ve insani yol olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördük. Amacımız Fırat'ın doğusunu da barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 1 milyonu yeni inşa edeceğimiz yerlerde, 1 milyonu da mevcut yerleşimlerde olmak üzere, 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz. Türkiye sınırları dibindeki terör oluşumlarına asla göz yummayacağını sayısız defa müttefikleri başta olmak üzere tüm dünyaya ilan etmiştir" diye konuştu.



KAYNAĞINDA ÇÖZECEĞİZ



Erdoğan, güvenli bölge konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade ederek, "Fırat'ın doğusuyla ilgili de, muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık, yeteri kadar da sabırlı davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş, bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz. Müttefikimize sorumuz gayet açıktır. Siz, SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK-YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bu yönde bir beyan duymadığımız gibi, bazı Amerikalı yetkililer alenen PKK-YPG'nin birlikte çalıştıkları bir yapı olduğunu söylüyor. Öyleyse, sözün bittiği yerdeyiz. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki, artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan, hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. Tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemeyecek, sorunu kaynağında çözeceğiz. Hiç kimsenin bunun için Türkiye'yi suçlamaya hakkı yoktur" şeklinde konuştu.



'FELAKET SENARYOLARINI BOZMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'



Türkiye ekonomisini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz. Milletimizin özgürlüğüne gözünü dikenlere olduğu gibi ekmeğine el uzatanlara da bunun bir bedeli olduğunu hatırlatıyoruz" dedi. Temmuz ayı itibariyle cari hesapta yıllık 4,4 milyar dolar fazla veren bir ekonomik yapıya kavuştuklarını hatırlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde faiz yüzde 63 idi, enflasyon yüzde 30'du. Faizi indirdikçe enflasyon da indi, 4,2'ye kadar indi, 7 küsür de faiz. O zaman Gezi olaylarını patlattılar. Çünkü Türkiye'nin bir yerden önünü kesmeleri gerekiyordu. İşte o işini başını çekenler şu anda hesap veriyor. Faizin bizim medeniyetimizin çerçevesi içindeki yeri bellidir. O bütün pisliklerin başıdır. O sömürünün en önemli aracıdır. Finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Merkez Bankası'nın yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları inşallah daha da gerileyecek. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır. Böylece program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



'YÜZDE 50 SEÇİLME SINIRI SİSTEMİN OMURGASIDIR'



Erdoğan, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili tartışmalara da değindi. "Cumhurbaşkanının seçilme oranını yüzde 50'den yüzde 40'a düşürmek için ne bir çabamız ne düşüncemiz ne de çalışmamız söz konusu değildir" diyen Erdoğan, "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Türkiye'de hiç kimsenin millete zulüm etmemesi için yüzde 50 oranının korunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Yüzde 50 sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.



BALIKESİR'E BOR FABRİKASI



Bor cevherinin ileri teknolojiyle işlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir'de temelini atacağımız fabrikayla, inşallah özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz" diye konuştu.



RUSYA'DAN İLK GAZ ÇIKIŞI YIL SONUNDA YAPILACAK



Bu sene sonuna doğru TürkAkım'da ilk gaz akışını Rusya'dan gerçekleştirecekleri müjdesini veren Erdoğan, "TANAP'ın ikinci bölümü olan Eskişehir-Edirne kısmı tamamlandı, yakında devreye alınacak" açıklamasını yaptı.