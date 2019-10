“Fırat’ın doğusunda teröristler cirit atıyor”

Başkan Erdoğan AK Parti’nin Kızılcahamam kampının kapanışında Suriye’de güvenli bölge kurulmasıyla ilgili konuştu. Trump’ın Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdiğini hatırlatan Erdoğan, “Ama yanındakiler talimata uymuş değil. Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyor” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşmasını yaptı. Konuşmasında AK Parti'ye yönelik nifak çalışmalarından Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge çalışmalarına kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsak yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal eder. Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum. Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Sizlerden attığınız her adımı bilinçle ölçüp tartmanızı istiyorum. Tespitlerimizde bir yanlış var. 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 34.5 ile iktidara gelmiştik. 2004'te yüzde 40, 2007'de yüzde 46.6, 2009'da yüzde 39, 2011'de yüzde 49.8, 2014'te yüzde 45.5, 2015'te yüzde 41, kasım seçimlerinde yüzde 49.5, 2017'de referandumda yüzde 51.5 oy aldık. Birileri bunu değiştirelim diyor, neyi değiştiriyorsun? Bu millet yüzde 51.5'la bu sistemi onaylamış.

TABLODA AÇIK ARA ÖNDE

31 Mart seçimlerinin en çok tartışılan yerleri Ankara ve İstanbul'du. İstanbul'da büyükşehir seçiminde 31 Mart'ta biz yüzde 48.6 oy alırken, CHP yüzde 48.8 oy oranına ulaşmıştı. Tekrarlama seçiminde biz yüzde 45'te kaldık, CHP seçimi kazandı. Ama Belediye Meclisi seçiminde AK Parti yüzde 45.6 ile açık ara birinci parti çıktı. Belediye Meclisi'nde CHP yüzde 38.5 oy aldı. Bunlar işlerine geleni konuşuyor. Meclis'teki tabloda açık ara öndeyiz. İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti, 1'inde MHP, 14'ünde CHP kazandı. Milletimizin bunları görmesi gerekiyor. Ankara'da da benzer bir fotoğrafla karşı karşıyayız. AK Parti'nin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki seviyenin gerisine düşmedik. Kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacağız. Ortada asla bir başarısızlık olmadığını kabul edeceğiz. Aksi yönde şikayetlerle dolaşmanın iyi niyetle ilgisi yoktur.



GEÇMİŞİ OKUMAKTAN ACİZLER

Birileri çıkmış televizyonlarda neymiş 'Güvenli bölgeyi ABD planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ilgisi yokmuş' diyorlar. Bunlar geçmişi okumaktan aciz insanlar. Bir kere sayın Obama döneminde nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. ABD Başkanı Trump, Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil. Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar.



ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı. Görüşmede, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

'AK PARTİ NE KADAR GÜÇLÜ İSE TÜRKİYE O KADAR GÜÇLÜDÜR'

AK Parti'ye saldıranların gayesinin temsil ettiği değerleri tümden yıkmak olduğunu söyleyen Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur: AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlüdür. Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Biz sıradan bir parti değiliz. Türkiye'de çok partili siyasi hayatta bizim kadar kesintisiz ve uzun iktidarda kalan başka parti yoktur" dedi.

'VESAYETÇİLERE DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE DE EYVALLAH ETMEDİK'

TÜRKİYE'NİN gelecek çeyrek asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli, açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılıyor. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyorlar. Yaşadığımız sıkıntıları, ödediğimiz bedelleri unutmadık. Ama bunlar, bizim azmimizi kamçıladı. Ne vesayetçilere ne darbecilere ne terör örgütlerine ne de iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik" dedi.



ERDOĞAN, BUGÜN SIRBİSTAN'A GİDİYOR

BAŞKAN Erdoğan, bugün Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın bir dostluk ve barış projesi olarak nitelediği ve Türkiye'nin bu ülkedeki en büyük projesi olan Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raca-Kuzmin bölümünün temeli Erdoğan ve Vucic tarafından atılacak. Erdoğan, ayrıca ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Türk ve Sırp işadamlarına da yatırım çağrısı yapacak.

KIZILCAHAMAM'DA SIFIR ATIK İNCELEMESİ

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam Belediyesi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan elektrikli çöp toplama aracı, atık toplama üniteleri ve Kızılcahamam Belediyesi 1. Sınıf Atık Toplama Merkezi Projesi hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, İller Bankası tarafından yürütülen dış cephe kaplama projesini de inceledi. Erdoğan'a ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.