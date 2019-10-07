ABD'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Türkleri durdurmayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusu için yapılan açıklamada, "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla ilgili son dakika açıklama geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız." ifadeleri kullanıldı. Pentagon'dan Suriye açıklaması