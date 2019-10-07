ABD’den resmi skandal!

ABD Büyükelçiliği’nin twitter hesabı FETÖ firarisi Ergun Babahan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili skandal tweetini beğendi. Başta AK Parti ve MHP’nin tepkisini çeken beğeni sonrası Büyükelçilikten özür açıklaması gelirken Maslahatgüzar Dışişleri’ne çağrılarak açıklama istendi

Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergun Babahan, 20 Temmuz 2016 Cumartesi günü Bodrum'dan gemiyle yurt dışına kaçmıştı. Babahan, önceki gün "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" paylaşımı yaptı. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı da, firari FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi. Elçilik daha sonra yaptığı açıklamayla özür diledi ancak bu açıklama tepkileri dindirmedi. Yapılan açıklamada, "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz" denildi.

AK PARTİ KINADI

Babahan'ın, Bahçeli'yi hedef alan çirkin paylaşımını beğenen ABD'nin Ankara büyükelçiliğine AK Parti ve MHP'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin tutumunu diplomatik teamüllere aykırı nitelemesi yaparken şiddetle kınadı. Konunun kuru bir özürle geçiştirilemeyeceğini söyleyen Çelik, "ABD Dışişleri Bakanlığın'ın ve ABD büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz.

Büyükelçilik Türkiye'yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır" dedi.



HESAP YAPIYORLAR

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da, olayın ' ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahim olduğunu belirtip, ABD destekli yeni bir operasyonun da başlatıldığını kaydetti. Büyükataman, "12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklar. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Sayın Devlet Bahçeli çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir" dedi.



MASLAHATGÜZAR DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldı ve skandal twet beğenisiyle ilgili açık ve net izahta bulunması istendi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir" ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili Kızılcahamam'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Hem gerekli tepkiyi gösterdiler hem de daha net açıklama talebinde bulunduk. Bakan Yardımcımız, Maslahatgüzar ile görüştü. Yanlışlıkla olduğunu ve düzelttiklerini söylediler. Biz de gerekli tepkiyi gösterdik" dedi.





ERDOĞAN'A DÜŞMANLIK TOPLANTISINA KATILDI

FETÖ firarisi Ergun Babahan, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış" adı verilen konferansa katılmıştı. Konferansın ana teması 'Erdoğan düşmanlığı' olmuş ve katılımcıların çoğu konuşmasında Erdoğan'a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yapmıştı. Konferansa Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, Ferhat Tunç, CHP'li Ali Şeker ve Saadet Partili Cihangir İslam gibi isimler katılmıştı.



BU BEĞENİ İLK DEĞİL

GEZİ Parkı Olayları ile Türkiye'nin karıştırılmak istendiği dönemde de ABD tarafından skandal bir olaya imza atılmıştı. ABD Konsolosluğu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden Gezicilerin kullandığı Twitter hesabının paylaşımı ReTweet edilmişti. Gezicilerin barınma noktası haline gelen Divan Otel ile ilgili atılan, "Divan Otel 5 Yıldızlı değil, artık Ay Yıldızlı bir oteldir! Helal sana Ali Koç" yazan @ GeziParkii isimli twitter hesabını ReTweet eden Amerika'nın İstanbul Konsolosluğu'nun resmi twitter hesabı da Ali Koç'a ve Divan Otel'e destek vermişti.