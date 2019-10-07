ABD'nin Güvenli Bölge açıklamasına Türkiye'den ilk tepki

Beyaz Saray'dan yapılan Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölgeye ilişkin açıklamaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.



ABD'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLEYDİ

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, DAEŞ'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı.



ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DAEŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.



Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DAEŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi..