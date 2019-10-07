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Avukata yeşil pasaport komisyonda kabul edildi

Avukata yeşil pasaport komisyonda kabul edildi

07.10.2019, 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019,15:36

TBMM Adalet Komisyonu kamuoyunda 1. yargı reformu paketi olarak bilinen AK Parti'nin "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" nin maddelerini ele almak üzere saat 11.00'de toplandı.

Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor.

AVUKATA YEŞİL PASAPORT KABUL EDİLDİ
Komisyon teklifin 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport hakkı tanıyan 1. maddesini yaklaşık 4 saatlik müzakerelerin ardından kabul etti.

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