PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Hakkari'nin Çukurca kırsalına yönelik operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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