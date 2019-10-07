  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Hakkari'de 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

'de 3 'lı terörist daha öldürüldü

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

07.10.2019, 14:50

terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. 'nin kırsalına yönelik operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN