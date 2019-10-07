HDP İl Başkanlığı önünde gerginlik

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. Eylemin 34'üncü gününde HDP binasına giren partililer ve aileler arasında gerginlik yaşandı.

ÇOCUKLARI dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. Eylemin 34'üncü gününde HDP binasına giren partililer ve aileler arasında gerginlik yaşandı. HDP'den çıkan iki partilinin ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin "Çocuklarımızı verin" diye feryat etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken, gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

'BİRBİRİNİ ÖLDÜRECEKLER'

Ağrı'dan yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul'a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe'nin babası Salih Gökçe, HDP'lilere tepki gösterdi. Gökçe, "Oğlumu geri versinler. Yeter çektiğimiz, bir oğlum asker Allah korusun bir savaş çıkarsa 2 oğlum birbirini öldürecek" dedi.





TUNCELİ'DE 2 PKK'LI DAHA ETKİSİZ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli- Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor" denildi.