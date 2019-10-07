İzmir'de 15 Temmuz günü müezzinin darp edildiği olayda karar çıktı

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

MİLLİ DİRENİŞE GÖREVİNİ YAPARAK KATILMIŞTI

İzmir'de 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimi gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde sela verilmesi çağrısı üzerine Narlıdere Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun da görevini yerine getirerek milli direnişe salalarıyla destek verdi ve halkı davet etti.

HEM DARP EDİP HEM "HOCA DAYAK YİYOR" DİYE ALKIŞ TUTTULAR

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzin Kuzgun söz konusu şahısların saldırısına maruz kalmıştı. Gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Kuzgun darp sırasında ölümle tehdit edildiğini ve o sırada 'hoca dayak yiyor' diye alkış tutulduğunu da ifade etti.

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