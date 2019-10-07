MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı. Operasyonda PKK'lı terörist Ayfer Kordu öldürüldü.
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı. Operasyonda PKK'lı terörist Ayfer Kordu öldürüldü.
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Kandil'e nokta atışı! O terörist yok edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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