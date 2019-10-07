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'e nokta atışı! O terörist yok edildi

Kandil'e nokta atışı! O terörist yok edildi

07.10.2019, 10:27 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019,10:30

ve 'nın 'deki operasyonunda 'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı. Operasyonda PKK'lı terörist Ayfer Kordu öldürüldü.

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı. Operasyonda PKK'lı terörist Ayfer Kordu öldürüldü.

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