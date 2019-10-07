SEDA ilk ihracat görevine hazır

TÜRK savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Pakistan denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesinde, geliştirilen milli sistemler teslimat aşamasına geldi.

TÜRK savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Pakistan denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesinde, geliştirilen milli sistemler teslimat aşamasına geldi. Denizaltılar için HAVELSAN tarafından geliştirilen Komuta Kontrol Sistemi'nin fabrika kabul testleri başarıyla sonuçlandı. Sonar Entegre Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi (SEDA), Türkiye'nin bu alandaki ilk ihracatı olacak.