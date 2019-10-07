Sınırda namlular Tel Abyad’a çevrildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçlar için yeni mevziler kazdı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad'a çevrili olduğu görüldü.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçlar için yeni mevziler kazdı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad'a çevrili olduğu görüldü. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısı da son günlerde arttı.



YPG/PKK'DA OPERASYON PANİĞİ

ABD'NİN terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti. Terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı sınır hattına yerleştirdi. Ayrıca örgütün kandırdığı yaşı küçük teröristleri de ön saflara sürmek için hazırladığı belirtiliyor. ABD'ye ait savaş uçakları da gece geç saatlerde Suriye- Türkiye sınır hattında uçuş yaptı, terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a takviye gönderdi.

300 TIR GÖNDERDİ

TERÖR örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, son 10 günde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 TIR gönderdi. DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor.