Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.
Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in eşi Tamara Vucic de katıldı.
Sırbistan'da Başkan Erdoğan onuruna yemek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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