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Telabyad alevlere teslim oldu

Telabyad alevlere teslim oldu

07.10.2019, 14:01

'nin kuzeyinde bulunan / terör örgütünün kontrolündeki Telabyad kenti alevlere teslim oldu. Çıkan büyük yangının sebebi bilinmezken yükselen alevler tarafından da görülebiliyor.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde büyük bir yangın çıktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'den de rahatlıkla görüldü. Yangın nedeniyle alevler yaklaşık 5 metre yükseğe kadar çıkarken dumanlar ise kentin üstünde bir sis bulutu oluşturdu. Yangının neden kaynaklandığı konusunda ise herhangi bir bilgi alınamadı.

İHA

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