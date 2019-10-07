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Trump'tan "Kürtlerle değil ile iş tuttuk" paylaşımı

Trump'tan Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk paylaşımı

07.10.2019, 21:23

ABD Başkanı , Orta Doğu Uzmanı Michael Doran'ın " döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk- savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda 'yi 'nın kollarına atıyorduk" paylaşımını kendi hesabından paylaştı. Trump, Doran'ın AA'nın 2018'deki bir panelde çektiği videoya yer verdiği paylaşımını da retweet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, Twitter hesabından paylaştı.

Trump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın ABD'nin Suriye kararına destek veren paylaşımlarına yer verdi.

Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.

Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.

Söz konusu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

AA

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