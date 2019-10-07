ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var, Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum'' dedi.
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07.10.2019, 23:54
ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var, Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum'' dedi.
Trump'tan yeni 'Suriye' açıklaması: Kimsenin tarafını tutmuyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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