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Trump'tan yeni '' açıklaması: Kimsenin tarafını tutmuyorum

Trump'tan yeni 'Suriye' açıklaması: Kimsenin tarafını tutmuyorum

07.10.2019, 23:54

Başkanı , Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin, '' ile çok iyi ilişkimiz var, 'de kimsenin tarafını tutmuyorum'' dedi.

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