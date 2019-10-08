Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenen temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan,"Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; Balkanların barış projesini hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık. Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.



Projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi konusunda Taşyapı'dan beklentimiz büyüktür. Kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir. Bugün ayrıca Yeni Pazar yolunun temel atma töreninin gerçekleştireceğiz. Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projelere destek verenlere teşekkür ediyorum.



Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir.