Botları batan 11 göçmen son anda kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin botu batınca, denizin ortasında adeta can pazarı yaşandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin botu batınca, denizin ortasında adeta can pazarı yaşandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından zamana karşı müthiş bir yarış verilerek kurtarıldı. Dün 13.00 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir göçmen botunun battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hızla olay yerine gitti. Denize düşen Suriye ile Afganistan uyruklu 4'ü çocuk toplam 11 göçmen, karaya çıkarıldıktan sonra ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocukların önemli bir sağlık sorunu olmadığı, diğer mültecilerin de durumlarının iyi olduğu belirtildi.