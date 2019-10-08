Durakta vahşet

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Çevredekiler yaralı kadına yardım etmek istedi ancak katil, bıçakla insanları korkutarak kimseyi yaklaştırmadı.
Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Mahkemenin eşine şiddet uyguladığı için 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği kocanın, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını beklediği öğrenildi. Otobüs durağında bekleyen karısının yanına yaklaşan Çay, Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.
HASTANE YOLUNDA ÖLDÜ
Çevredekiler yaralı kadına yardım etmek istedi ancak katil, bıçakla insanları korkutarak kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis, Mustafa Çay'ı gözaltına alınırken, yaralı kadın hastane yolunda can verdi.
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