  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Durakta vahşet

Durakta vahşet

Durakta vahşet
Giriş Tarihi: 8.10.2019

'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi (35), eşi 'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Çevredekiler yaralı kadına yardım etmek istedi ancak katil, bıçakla insanları korkutarak kimseyi yaklaştırmadı.

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Mahkemenin eşine şiddet uyguladığı için 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği kocanın, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını beklediği öğrenildi. Otobüs durağında bekleyen karısının yanına yaklaşan Çay, Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.

HASTANE YOLUNDA ÖLDÜ

Çevredekiler yaralı kadına yardım etmek istedi ancak katil, bıçakla insanları korkutarak kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis, Mustafa Çay'ı gözaltına alınırken, yaralı kadın hastane yolunda can verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Durakta vahşet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN