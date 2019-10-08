Hain darbe girişiminde sela okuyan müezzini dövenlere hapis cezası

İzmir'de, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, sela okuyan müezzini darp eden 3 kişinin yargılandığı davada bir zanlı beraat ederken, iki zanlı hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, sela okuyan müezzini darp eden 3 kişinin yargılandığı davada bir zanlı beraat ederken, iki zanlı hapis cezasına çarptırıldı. Narlıdere'deki Kutlu Yalvaç Camisi'nde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u, sela okumasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen üç zanlı hakkında açılan davanın son duruşması dün görüldü. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Adil C. ve Pınar D. ve avukatları ile, emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun katıldı. Almanya'da eğitim gören İlknur C.F. ise duruşmada bulunamadı. Sanıklar Adil C. ve Pınar D. kırdıkları cami camının bedeli olan 2 bin 300 TL'yi mahkemeye teslim ettikten sonra, son sözleri için taraflara süre verildi. Emekli müezzin Kuzgun, şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Bu kişiler, ülkemize yapılan hain saldırı sırasında gelip, 'Biz darbe yapmaya geldik' dediler. Ben de hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.



"YANLIŞ YAPTIK"



Sanıklardan Adil C. "Bizi dışarıda FETÖ'cü diye hedef gösteriyorlar. Yaşanılanlardan ötürü hepimiz üzgünüz" dedi. Diğer sanık Pınar D. ise "Pişman olduğumuzu ve yanlış yaptığımızı hep söyledik. O gece sela okunması gerektiğini bilmiyorduk" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, son ifadelerin ardından kararını açıkladı. İlknur C.F., 'kamu görevlisine hakaret' ve 'ibadethanelere zarar verme' suçlarından 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti