Manisa’da şimdilik 3 isim yarışta

CHP Manisa’da kurultay takviminin belli olmasının ardından mevcut İl Başkanı Semih Balaban, başkanlığa yeniden aday. Ayrıca il başkanlığı görevinde Cahit Kaplan ve Halil Tokul’un da ismi geçiyor

CÜNEYT HASÇELİK/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (21)

CHP'nin Manisa'daki il ve ilçe başkanlıkları seçimleriyle ilgili hareketlilik başladı. Merkez ilçeler Şehzadeler ve Yunusemre'de mevcut başkanlar yeniden aday olmazken, Şehzadeler'de mimar Ferdi Zeyrek ve Hakan Gürtunca, Yunusemre'de ise Yalçın Arcak ve Devrim Bali şimdiden çalışmalarına start verdi. Mevcut İl Başkanı Semih Balaban'ın yeniden aday olmayı düşündüğü, ancak son kararını Yunusemre ve Şehzadeler kongrelerinin ardından vereceği öğrenildi. Kongre takvimi hakkında bilgi veren Balaban, "1 Aralık 2019'da ilçe kongresi delege seçimleri bitiyor. 14 Aralık ve 27 Ocak 2020 tarihleri arasında ilçe kongreleri yapılacak. 3 Şubat'tan 2 Mart'a kadar da il kongreleri yapılacak. Herkes her yere aday olabilir, partimiz demokratik bir partidir. Hiç kimseye neden aday oldun demeyiz. Çok adaylı kongreler CHP'nin geleneğine uygundur" dedi.



ŞEHZADELER'DE 2 ADAY



Şehzadeler'de mevcut İlçe Başkanı Zerrin İşnel'in aday olmayacağı kulislerde dillendirilmeye başladı. CHP'nin aktif isimlerinden Hakan Gürtunca ise şimdiden seçim çalışmalarına başladı. Gürtunca, mahalle delegelerinin desteğini alıp ilçe başkanlığı yarışına dahil olmak istiyor. Şehzadeler'de bir diğer aday ise daha önce CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan ancak partinin Büyükşehir için aday çıkarmaması üzerine Belediye Meclis Üyesi seçilen mimar Ferdi Zeyrek oldu. Zeyrek, Şehzadeler ilçe başkanlığı için adaylığını açıklayacağını duyurdu. CHP'de Yunusemre İlçe Başkanlığı için de avukat Yalçın Arcak çalışmaya başlayan ilk isim oldu. Ayrıca Eczacılar Odası Başkanlığı görevini yürüten Devrim Bali'nin de adaylık düşündüğü kulislerde dillendiriliyor. İlçe Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yapan Bülent Mersinli'nin ise ilçe başkanlığı için aday olmayacağı öğrenildi. İlçede Yalçın Arcak dışında sürpriz bir ismin de aday olması bekleniyor.



DEĞİŞİM SİNYALLERİ VERİLİYOR



CHP'de Yunusemre ve Şehzadeler dışında Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık , Saruhanlı İlçe Başkanı Aysun Avcı, Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz başkanlık yarışına katılmayacak. CHP'nin son yerel seçimlerde Manisa'da kazandığı 4 ilçeden 3'ünde değişim olması beklenirken, Akhisar'ın mevcut Başkanı İsmail Fikirli'nin yeniden aday olmayı düşündüğü öğrenildi. Alaşehir'de ilçe başkanlığı için avukat Gülgün Hasçelik şimdiden adaylığını açıkladı.



BALABAN'IN KARARI BEKLENİYOR



CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın fiilen aday olduğu, ancak son kararı Yunusemre ve Şehzadeler ilçe kongrelerinin sonuçlarına göre vereceği öğrenildi. Güçlü olduğu Şehzadeler ve Yunusemre'de istediği ilçe başkanları seçilmezse aday olmayabileceği konuşulan Balaban'ın resmi açıklamasını da yıl sonuna doğru yapması bekleniyor. Ayrıca daha önceki dönemlerde il başkanlığı yapmış olan Cahit Kaplan ve Halil Tokul'un da ismi başkanlık için geçiyor.