Meclis'te tezkere görüşmeleri başladı

Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkere görüşmeleri TBMM'de başladı. Görüşmelerin ardından, mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

Sınır ötesinden Türkiye'ye gelebilecek tehditlerle karşı uzatılması planlanan tezkere Meclis'te görüşülmeye başladı. Mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin, Irak ve Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı.