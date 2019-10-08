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Meclis'te tezkere görüşmeleri başladı

Meclis'te tezkere görüşmeleri başladı

08.10.2019, 17:51 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019,18:18

ve 'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkere görüşmeleri 'de başladı. Görüşmelerin ardından, mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

Sınır ötesinden Türkiye'ye gelebilecek tehditlerle karşı uzatılması planlanan tezkere Meclis'te görüşülmeye başladı. Mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, Irak ve Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı.

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