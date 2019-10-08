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''hazırız'' mesajı!

Milli Savunma Bakanlığından ''hazırız'' mesajı!

08.10.2019, 21:46

yapılan açıklamada, ''Gücünü asil milletimizden alan , /- YPG-SDG ve gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Harekâtı için hazırdır.'' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.'' ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;

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