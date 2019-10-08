  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Milli Savunma Bakanlığından kritik açıklama!

kritik açıklama!

Milli Savunma Bakanlığından kritik açıklama!

08.10.2019, 18:15 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019,18:21

yapılan açıklamada, '’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan ; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir.' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından, TSK'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

TSK'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulanan açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, TSK'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Savunma Bakanlığından kritik açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN