MİT ve TSK'dan kritik operasyon! 9 PKK'lı öldürüldü

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" mesajı verildi.