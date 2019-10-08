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ve 'dan kritik operasyon! 9 'lı öldürüldü

MİT ve TSK'dan kritik operasyon! 9 PKK'lı öldürüldü

08.10.2019, 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019,10:32

ve 'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" mesajı verildi.

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