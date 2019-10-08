TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" mesajı verildi.
MİT ve TSK'dan kritik operasyon! 9 PKK'lı öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.