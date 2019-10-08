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11 Ekim'de 'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri 11 Ekim'de Türkiye'ye geliyor

08.10.2019, 18:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019,18:19

, 11 Ekim'de 'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.

Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

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