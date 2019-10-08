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: Birlikleri operasyon alanından çıkardık

Pentagon: Birlikleri operasyon alanından çıkardık

08.10.2019, 23:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019,23:56

ABD Savunma Bakanlığı , Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.

KÜSTAH SÖZLER

Pentagon açıklamanın devamında,"Ne yazık ki, Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Sonuç olarak, ABD kuvvetlerini, güvenliklerini sağlamak için Suriye'nin kuzeyindeki olası Türk operasyonun rotasının dışına çıkardık. Şu anda Suriye'deki kuvvet varlığımızda hiçbir değişiklik yapmadık." ifadelerine yer verdi.

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